РИАМО - 8 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в РФ медицинскую помощь беженцам из ЛНР, ДНР и Украины будут оказывать бесплатно, сообщает газета «Известия».

В документе поясняется, что прибывшие в Россию люди имеют право на получение бесплатной первичной медико-санитарной помощи, прохождение вакцинации, а также на предоставление бесплатных лекарств по выписанным врачами рецептам.

Кроме того, им окажут специализированную (в том числе высокотехнологичную) помощь, если она будет являться неотложной.

По оценке Минздрава РФ, число беженцев, которым может потребоваться помощь врачей, составит около 150 тыс. человек.

Как и чем можно помочь беженцам из ДНР и ЛНР>>