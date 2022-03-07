РИАМО - 7 мар. Комитет по конкурентной политике Подмосковья и ГКУ «Региональный центр торгов» объявили аукционы по аренде участков для хранения автотранспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

На объектах можно разместить гаражи для автомобилей, в том числе с разделением машино-мест.

В городском округе Пушкинский в аренду предлагается земельный участок площадью 919 кв. м. Арендовать объект можно на 4 года 10 месяцев по начальной цене годовой аренды в 1 154 484 рубля. Земельный участок находится рядом с центром рабочего поселка Софрино в 7,8 км от ЦКАД.

Участок площадью 500 кв. м расположен в поселке Новолотошино городского округа Лотошино. Аренда предоставляется на 2,5 года, начальная цена годовой арендной платы составляет 10 743 рубля.

В Коломне на улице Суворова предоставляется земельный участок площадью 100 кв. м. Он расположен неподалеку от гаражных кооперативов и жилого района. Взять участок в аренду можно на 2,5 года. Начальная цена оплаты аренды - 108 606 рублей в год.

Подробнее об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно узнать на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

Доля эффективной реализации объектов на торгах в Подмосковье выросла в феврале>>