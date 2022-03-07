РИАМО - 7 мар. В крупнейших городах всех регионов РФ 6 марта прошли массовые автопробеги в поддержку президента страны Владимира Путина, правительства РФ, а также специальной военной операции Вооруженных сил России по защите ЛДНР от украинской агрессии. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Свыше 50 тыс. автомобилистов проехали по главным улицам и проспектам городов всех 85 регионов страны. На машинах были размещены литера «Z» и лозунги «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!», «Zадачу Vыполним!».

Массовые пробеги прошли в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, Липецке, Орле, Белгороде, Иваново, Симферополе, Краснодаре, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске и Петропавловске-Камчатском.

Самые многочисленные колонны проехали по Москве и Подмосковью.

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