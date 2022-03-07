РИАМО - 7 мар. Ветеран педагогического труда Ирина Котмина накануне Международного женского дня приняла поздравления замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидии Антоновой, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Вместе с зампредседателя Общественной палаты Московской области Петром Ульяновым и руководителем партийной фракции в люберецком совете депутатов Александром Шлапаком она навестила учительницу, находящуюся на лечении в Ухтомской больнице.

«Очень рада поздравить свою любимую учительницу! Ирина Павловна Котмина – ветеран Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения. Почти вся ее деятельность связана со школой №1 – ныне гимназия №46, где она преподавала химию», – рассказала Антонова.

90-летний педагог также добрыми словами отметила свою бывшую ученицу.

«Она очень внимательна ко мне, поздравляет меня со всеми праздниками. Прекрасно помню ее в школе – она уже тогда была умницей – трудолюбивая, умная, общительная, окончила школу с медалью. И класс у них был замечательный», – отметила Котмина.

Первые шаги в преподавании Котмина сделала в Свердловской области, куда попала по распределению после вуза. Приехав в Малаховку в 22 года, она стала обучать химии взрослых людей – учащихся школы рабочей молодежи.

В гимназии №46 педагог проработала почти 50 лет. Ученики вспоминают ее с любовью и благодарностью.

«Строгая, требовательная, она заставляла всех учить свой предмет, тщательно готовясь к каждому уроку. Но малаховцы крепко любят Ирину Павловну! Шутят, что именно дисциплина на уроках помогала твердо усвоить предмет. Желаю Ирине Павловне крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и светлого!» – добавила Антонова.