РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно со сторонниками партии в последний день масленичной недели организовали детский праздник для воспитанников Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В театрализованной программе, посвященной народным проводам зимы, участвовали дети, временно находящиеся под опекой центра.

«Из нашего представления, наполненного играми, дети узнали о традициях и обычаях праздника, его истории, о днях масленичной недели. Вместе с веселыми скоморохами участвовали в народных забавах, помогли Богатырю спасти от злых сил Весну, а после – вместе отведали блины», - сказала активист МГЕР Мария Калинина.

Люберецкое отделение «Единой России» и местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» сотрудничают с центром социальной реабилитации на протяжении нескольких лет.

«Сторонники партии регулярно подключаются к мероприятиям в центре. Этим детям важно искреннее внимание взрослых, мы стараемся максимально им его дарить. А также с помощью игр и театрализованных представлений расширять кругозор, формировать более глубокое понимание мира», – добавила председатель совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.