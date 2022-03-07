РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно со сторонниками партии в последний день масленичной недели организовали детский праздник для воспитанников Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба местного отделения партии.
В театрализованной программе, посвященной народным проводам зимы, участвовали дети, временно находящиеся под опекой центра.
Люберецкое отделение «Единой России» и местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» сотрудничают с центром социальной реабилитации на протяжении нескольких лет.
«Сторонники партии регулярно подключаются к мероприятиям в центре. Этим детям важно искреннее внимание взрослых, мы стараемся максимально им его дарить. А также с помощью игр и театрализованных представлений расширять кругозор, формировать более глубокое понимание мира», – добавила председатель совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии