РИАМО - 7 мар. Через улично-дорожную сеть столицы в 2021 году ежедневно проезжали транзитом почти 60 тыс. машин из регионов. Наиболее часто автомобили следовали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Из всех автомобилей из регионов, которые проезжали по мегаполису в прошлом году, 40% использовали столицу для транзита.

Транзитный транспорт повышает опасность на дорогах и создает неудобства для местных жителей. Чтобы снизить количество транзитных поездок, в минувшем году вступили в силу новые правила проезда для грузовиков. Они позволили снизить количество большегрузных автомобилей в городе на 27%, число ДТП – на 40% и освободить МКАД на 3%.

Московский скоростной диаметр, который создается в городе, позволит снизить нагрузку на МКАД и ТТК на 20%. Магистраль без светофоров соединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, благодаря чему центр города станет свободнее от машин.

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