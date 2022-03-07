РИАМО - 7 мар. Правоохранителям поступило сообщение, что пассажир электропоезда рейса Царицыно – Серпухов достал предмет, похожий на гранату. Правоохранители задержали мужчину, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На станции Столбовая Московской железной дороги гражданина заблокировали в вагоне сотрудники транспортной и подмосковной полиции. Пассажиров вывели из поезда. На место инцидента прибыли взрывотехники Росгвардии.

Пассажир, у которого был обнаружен подозрительный предмет, оказался жителем Московской области 1989 года рождения. Он был сильно пьян. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на гранату.

Как заявил сам мужчина, муляж он приобрел в магазине, свою цель он объяснить не смог, так как употреблял спиртное с утра. Угроз и требований пассажир электрички не выдвигал.

Изъятый муляж был направлен на исследование. Гражданина доставили в дежурную часть линейного отделения полиции железнодорожной станции Серпухов. Медосвидетельствование подтвердило опьянение.

В отношении мужчины составлен административный протокол за распитие спиртного в общественных местах. Сотрудники полиции продолжают проверку.

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