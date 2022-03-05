РИАМО - 5 мар. Правоохранители задержали 20-летнего жителя Саратовской области, который подозревается в заведомо ложном сообщении об угрозе жизни людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). В соответствии с ней, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.
«Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды УМВД. Сотрудники полиции провели эвакуацию людей, а территория торговых центров была обследована и оцеплена. Информация об угрозе не подтвердилась», – добавила Петрова.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Его задержали в Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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