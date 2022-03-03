РИАМО - 3 мар. Из-за сообщений об угрозе минирования, которые поступили 2 марта, в Подмосковье проверили 17 объектов в 7 городских округах, вызовы оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об анонимных сообщениях поступила 2 марта с 10:50 до 18:40. Всего эвакуировано 180 человек, из них детей – 143.

По итогам проверки объектов информация о минировании не подтвердилась.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>