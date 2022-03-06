РИАМО - 6 мар. Центробанк России принял решение ввести льготный период для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, сообщает Газета.ru.

Такая мера вводится в отношении части количества акций эмитента в свободном обращении — до 1 июля 2023 года, а также в части уровня кредитного рейтинга эмитента до 1 октября 2022 года.

С помощью этого решения ЦБ - эмитенты, чьи ценные бумаги включены в котировальные списки биржи, сохранят существующий уровень листинга (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список).

Россия столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел Запад, после начала военной спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны.

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