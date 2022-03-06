РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мар. В парке «Пехорка» подмосковной Балашихи проводили зиму, отметив окончание Широкой Масленицы, в ходе акции «Печем блины вместе» состоялся мастер-класс по приготовлению блинов и детская развлекательная программа. Всех желающих согревали горячим чаем и угощали блинами, баранками и печеньем, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В этом году на Масленицу в Балашихе было принято решение отказаться от ряда увеселительных программ, в том числе от сжигания чучела. Парки «Пехорка» и «Пестовский» стали в воскресенье единственными площадками масленичных гуляний, где с утра гости праздника могли поучаствовать в легкоатлетическом забеге «Ладушки-оладушки», а затем угоститься блинами.

«Эта акция проходит в честь Масленицы впервые во всех парках Подмосковья. В рамках акции провели мастер-класс по приготовлению блинов, на котором можно было узнать какие бывают блины, что входит в состав теста, испечь их и угоститься. Кроме блинов, все посетители могли отведать и другие угощения – баранки, печенье и чай», - сказала завотделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что для самых юных участников праздника приготовили детскую развлекательную программу с разнообразными играми и забавами.

Житель городского округа Павел Китапов пришел в парк вместе с женой и 3-летней дочкой Дариной.

«Погода сегодня хорошая, солнечная, выходные, и мы решили прийти с семьей погулять в парк и насладиться Масленицей. Попробовали блинчики как холодные, так и с пылу с жару. Очень вкусные! Конечно, хотелось бы сегодня на Масленицу побольше конкурсов и сжигания чучела, но в любом случае, праздник удался!» - отметил Китапов.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

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