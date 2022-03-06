РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. В городском округе Мытищи в воскресенье состоялась интерактивная программа «Конопатый день» в честь Масленицы, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Праздник отметили в Центральном парке культуры и отдыха. Гости мероприятия поучаствовали в традиционных масленичных обрядах, играх и забавах, конкурсах и тематических мастер-классах, а также угостились блинами.

Возле стенда Мытищинского историко-художественного музея горожане смогли потренироваться в письме гусиным пером.

«Мы сегодня представляем часть нашей музейной интерактивной программы «Как писали на Руси». Она посвящена тому, как развивалась письменность в нашем государстве. Мы даем возможность писать гусиными перьями, как это делали в 17, 18 веках, попробовать написать буквы как их писали наши предки и поставить печать. Эта программа всегда вызывает активный отклик у детей и взрослых», - сказала директор музея Мытищ Мария Клычникова.

Она добавила, что в качестве волонтеров задействованы студенты-историки МГОУ, которые проходят в музее практику. Для них, как для будущих педагогов, это возможность отточить навыки работы с младшими школьниками.

Заместитель директора МЦ «Импульс» Светлана Третьякова отметила, что на Масленице в парке располагалось несколько точек активности. Это русские народные забавы, адаптированные к современности, чтобы дети не забывали этот праздник и русские традиции.

Для гостей Масленицы также состоялся концерт с русскими народными песнями и постановками от КИЦ «Леонидовка». Мероприятие было организовано управлением культуры и молодежной политики администрации муниципалитета.