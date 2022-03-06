РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. В воскресенье в городском округе Мытищи впервые пройдет масштабный дизайн-маркет «Нежный», сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской картинной галереи.

Дизайн-маркет «Нежный» - это современное прочтение праздничной ярмарки. Идея реализации подобного маркета принадлежит сообществу «Нежный бизнес», которое уже третий год объединяет талантливых и творческих людей.

На мероприятии пройдет знакомство с мастерами, художниками, дизайнерами, писателями, кондитерами и создателями эксклюзивных товаров и продуктов. Также состоятся мастер-классы различных направлений. У посетителей будет возможность приобретения уникальных продуктов: от свечей ручной работы до вкуснейших пирожных и десертов.

Дизайн-маркет пройдет в картинной галерее с 11:00 до 19:00 по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7. Вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: 8(498)720-54-40.