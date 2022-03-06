РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. В воскресенье в городском округе Мытищи проведут игры, конкурсы и тематические мастер-классы, гостей будут угощать блинами, сообщила начальник управления культуры и молодежной политики администрации горокруга Надежда Дедяева в своем Instagram-аккаунте.

Интерактивная программа «Конопатый день» состоится в 12:00 на площадке «Амфитеатр» в Центральном парке культуры и отдыха. Гости смогут принять участие в традиционных масленичных обрядах, играх и забавах, конкурсах и тематических мастер-классах, угоститься блинами.

Проводы зимы состоятся на территории ЦК «Подмосковье». Мероприятие «Масленица в Пироговском» начнется в 11:00. В программе: интересные мастер-классы, конкурсы, игры для детей и, конечно, свежеиспеченные блины.