РИАМО - 5 мар. АО «Мособлэнерго» вводит дополнительные меры, направленные на обеспечение надежного электроснабжения в Подмосковье в Международный женский день. С 6 по 9 марта будут организованы круглосуточные дежурства, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Дежурить будут руководители компании, оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

Также с 8:00 6 марта до 08:00 9 марта не будут проводится ремонтные работы и переключения, кроме тех, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений в сетях.

Кроме того, были проведены внеплановые проверки оборудования и линии электропередачи, усилены меры противопожарной и антитеррористической безопасности в филиалах и аппарате управления. Транспорт и спецтехника прошли техобслуживание на случай внештатных ситуаций.

На круглосуточном дежурстве находятся 63 бригады, в случае ввода режима повышенной готовности привлекаются еще 275 бригад и 764 единицы спецтехники.

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