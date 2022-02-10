РИАМО - 10 фев. АО «Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного электропотребления на сумму 210 млн рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Работники компании составили 114 актов о таких случаях. Объем выявленного безучетного потребления составил 18,8 млн кВтч.

Больше всего таких случаев выявили в Домодедовском филиале компании. Также без договора использовали энергию в Красногорском, Коломенском, Мытищинском, Одинцовском и Раменском филиалах.

В отношении тех, кто похитил электроэнергию и добровольно не погасил задолженность, поданы иски в суд.

За 2021 год в Московском регионе отсудили почти 8 млрд рублей с должников за поставленную АО «Мосэнергосбыт» электроэнергию.

В Подмосковье утвердили тарифы на электроэнергию на 2022 год>>