Зиновьева обсудила с бизнесменами Подмосковья вопросы подключения к сетям и газу

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела очередную онлайн-встречу с представителями бизнеса по вопросам технологического присоединения к электрическим и газовым сетям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На встрече с бизнесом обсуждали технологическое присоединение к электросетям и газоснабжению. Это один из наиболее острых вопросов для бизнеса. Сейчас в регионе много инвестпроектов, связанных со строительством и расширением производств. А следующий этап после получения земли — разрешение на строительство и подключение к сетям. В связи с этим данные вопросы имеют большое значение и требуют внимания как с нашей стороны, так и со стороны коллег из профильных министерств», — прокомментировала Екатерина Зиновьева.

Вместе с зампредседателя вопросы помогали решать представители отраслевых ведомств правительства Московской области, Центра содействия строительству, Штаба по защите бизнеса при Мининвесте, а также специалисты компании «Мособлгаз» и «Россети Московский регион».

В ходе прямого эфира разобрали пять вопросов, поступивших от подмосковных компаний «Лабромед», «НоваПродукт АГ», «Русскарт», АО «Упаковочные системы» и индивидуального предпринимателя из Ступино. Все обращения, которые обсуждались на встрече, взяты под контроль специалистов. В ближайшее время по ним будут разработаны предложения, о которых дополнительно сообщат предпринимателям.

Так, о своей проблеме рассказал производитель чипсов и снеков «Русскарт», который выпускает продукцию под популярными торговыми марками «Русская картошка», «Кузя» и «Русские сухарики». В Дмитровском округе компания ведет строительство производственного комплекса по переработке картофеля на 10 млрд рублей. Оборудование уже закуплено, а окончательная его установка запланирована на 1 декабря. Однако для бесперебойной работы компании требуется подача более 3 тысяч кубических метров газа. А из-за ограничений по пропускной способности источника газоснабжения с подключением к сетям возникли проблемы.

Для решения этой ситуации специалисты предложили найти альтернативный способ технологического присоединения объекта. Например, можно протянуть инфраструктуру от другой газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около 5 км, так как она обладает необходимой мощностью. Совместными усилиями АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром трансгаз Москва» в ближайшее время проработают этот вопрос с компанией, а также разработают дорожную карту для заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.