Зимой к уборке дорог в Рузском округе будет привлечена 31 единица техники

В этом году обслуживать муниципальные дороги в Рузском городском округе будут 24 спецмашины МБУ «Благоустройство». К содержанию также привлечен подрядчик, на обслуживании которого 7 ед. техники. Рабочих на сегодняшний день — 30 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для устранения зимней скользкости дорожное полотно обрабатывают специальными противогололедными средствами: смесью песка и соли, для этих целей в округе заготовлено более 6 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 300 тонн песка и более 4,8 тонн соли. Определены места из шести адресов и для складирования снега.

Общественный транспорт также готов к зимнему периоду, проведена работа по проверке охлаждающей жидкости с частичной заменой антифриза, замене масла и фильтров и проверке систем отопления салонов. Особый акцент сделан на школьных маршрутах.

«Каждый год мы стараемся реализовывать новые мероприятия и принимать дополнительные меры по улучшению качества дорожных работ в части зимнего содержания. Сегодняшний небольшой снег — это только начало, перед нами стоят серьезные задачи по содержанию муниципальной дорожной сети, обеспечению безопасности и комфорта жителей округа. Главная цель — работа на опережение и своевременное выполнение поставленных задач», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.