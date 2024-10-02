Жуковский готов к началу отопительного сезона

Готовность котельных городского округа Жуковский, а также инженерных сетей на сегодняшний день составляет 100%. Об этом в рамках еженедельного оперативного совещания сообщил глава города Борис Аубакиров.

Официально пуск отопления в объекты социальной сферы в Жуковском начинается 1 октября 2024. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального назначения будет подаваться в течение суток с момента подачи заявки от руководителя того или иного объекта.

Отопление в многоквартирные дома города начнут подавать при достижении среднесуточной температуры +8 градусов Цельсия (и ниже) в течение пяти суток подряд.

В настоящее время созданы усиленные аварийные бригады, они будут работать круглосуточно. После подключения жилых домов управляющие организации будут выявлять участки, где могло образоваться завоздушивание и принимать заявки от жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.