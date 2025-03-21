Жительницы Урала получили 1000 рублей кешбэка за своевременную оплату ЖКУ

Победители акции «Новогодний марафон» получили 1000 рублей кешбэка за своевременную оплату электроэнергии, среди них оказались жительницы Первоуральска Анна Ляхова и Елена Долгодворова, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Акция прошла в декабре 2024 года для жителей Свердловской области. Те, кто своевременно оплачивает текущие начисления и внес авансом рекомендованный платеж за декабрь, автоматически стали участниками конкурса.

«В этом году у нас приняли участие почти 38 тысяч человек, 250 жителей получили приятный подарок в виде кешбэка себе на счет 1000 рублей», — рассказала руководитель Первоуральского офиса Свердловского филиала компании «Энергосбыт Плюс» Татьяна Старцева.

Одна из победительниц Елена Долгодворова отметила, что оплачивает коммунальные услуги и передает показания через личный кабинет в смартфоне, что занимает не более 10 минут.