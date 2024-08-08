Жителю Красногорска вернули более 300 тыс рублей переплаты за электроэнергию

Красногорск направил в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья обращение по вопросу возобновления подачи электроэнергии и перерасчета по коммунальной услуге. В ходе проверки инспекторы выяснили, что одной из УК муниципалитета допущены нарушения при начислении платы за электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Управляющей компании выдали предписание, подача электроэнергии была восстановлена, а собственнику квартиры произведен перерасчет на сумму 335 640 рублей.

Если у жителей региона есть сомнения в правильности выставленных счетов, следует обратиться в свою УК, которая обязана оперативно сверить данные и предоставить скорректированные документы.

В случае отказа предоставлять информацию, необходимо оформить официальное обращение в профильное министерство, приложив копии платежных документов и подробное описание проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.