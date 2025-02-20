Жителям ЖК в подмосковных Химках вернули 900 тыс рублей за отопление

Жители ЖК «Солнечная система» в Химках обратились за помощью в прокуратуру, сообщив, что получают некачественные услуги по предоставлению тепла в квартиры и горячего водоснабжения. В итоге им провели перерасчет платы за отопление и вернули 900 тысяч рублей, сообщает прокуратура Московской области .

В ноябре 2024 года жители десяти многоквартирных домов ЖК «Солнечная система» в Химках столкнулись с серьезной проблемой — из-за аварии на магистральной тепловой сети они остались без тепла и горячей воды. После многочисленных жалоб областная прокуратура инициировала проверку качества коммунального обслуживания в жилом комплексе.

В ходе расследования выяснилось, что коммунальщики не только затянули с ремонтными работами, но и проигнорировали обязательство по перерасчету платежей за период отсутствия услуг. Теплоснабжающая организация нарушила права жильцов, не компенсировав им время, проведенное без отопления и горячего водоснабжения.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура города Химки предприняла ряд мер. Должностному лицу было вынесено предупреждение после того, как Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело административное дело. Основанием для административного производства стало нарушение режима предоставления коммунальных услуг населению (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ). Параллельно с этим руководству организации было направлено представление от прокуратуры, которое впоследствии было принято и исполнено.

После вмешательства прокуратуры управляющая компания вернула жильцам комплекса «Солнечная система» более 900 тысяч рублей за отопление и горячую воду, которые не были предоставлены в полном объеме.