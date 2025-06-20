Жителям Сергиева Посада сделали перерасчет за ЖКУ более чем на 650 тыс рублей

Жителям многоквартирных домов Сергиева Посада пересчитали плату за коммунальные услуги на сумму более 650 тыс. рублей. Перерасчет коснулся 289 лицевых счетов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Люди обратились в прокуратуру в связи с неправомерным применением муниципального тарифа за содержание жилых помещений. По обращениям жителей провели проверку.

Оказалось, что две УК необоснованно применяли тарифы для МКД со всеми удобствами. При этом в домах нет горячей воды и отопления. В том числе тариф не включал начисление платы за лифтовое оборудование.

Прокуратура внесла представления руководителям УК. Они рассмотрены и удовлетворены. К дисциплинарной ответственности привлекли двоих человек. Управляющие организации заплатили штраф в размере 250 тыс. руб. Жителям пересчитали коммуналку. Теперь применяется тариф в соответствии с законом.