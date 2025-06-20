Жителям Сергиева Посада сделали перерасчет за ЖКУ более чем на 650 тыс рублей
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Жителям многоквартирных домов Сергиева Посада пересчитали плату за коммунальные услуги на сумму более 650 тыс. рублей. Перерасчет коснулся 289 лицевых счетов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Люди обратились в прокуратуру в связи с неправомерным применением муниципального тарифа за содержание жилых помещений. По обращениям жителей провели проверку.
Оказалось, что две УК необоснованно применяли тарифы для МКД со всеми удобствами. При этом в домах нет горячей воды и отопления. В том числе тариф не включал начисление платы за лифтовое оборудование.
Прокуратура внесла представления руководителям УК. Они рассмотрены и удовлетворены. К дисциплинарной ответственности привлекли двоих человек. Управляющие организации заплатили штраф в размере 250 тыс. руб. Жителям пересчитали коммуналку. Теперь применяется тариф в соответствии с законом.