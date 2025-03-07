Жителям Подмосковья в МФЦ теперь доступны услуги Сергиево-Посадского регоператора

Получить консультацию специалистов Сергиево-Посадского регоператора жители Мытищ, Пушкино, Сергиева Посада и Дмитрова теперь могут в МФЦ. Услуга стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между организациями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Цель — упростить и ускорить процесс получения информации жителями региона о порядке обращения с отходами.

В офисе МФЦ доступны следующие услуги:

консультации по вывозу отходов, порядку расчета нормы накопления;

оформление заявлений и получение необходимых справок и актов сверок в части обращения с ТКО;

заключение договоров на обслуживание в сфере обращения с ТКО.

Офисы расположены:

Адрес: г. Дмитров, мкр. Им. Владимира Махалина, д. 20; время работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, с. 32/2; время работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 54А; время работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии д. 169; время работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.