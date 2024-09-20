Жителям Подмосковья разъясняют вопросы ЖКХ на портале «Твой Домовой»

Жителям Подмосковья стало проще разбираться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) благодаря информационному порталу «Твой Домовой», созданному МосОблЕИРЦ. Этот ресурс предоставляет понятные разъяснения по важным вопросам, связанным с коммунальными услугами и платежами. Теперь ответы на популярные вопросы можно найти в одном месте. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Некоторые ключевые вопросы, разобранные на портале:

Почему приходят долговые извещения? Долговые платежные документы получают те, кто не оплачивает коммунальные счета более 2 месяцев. Это напоминание о необходимости оплаты и предупреждение о возможных последствиях, таких как начисление пеней или отключение услуг.

Чем отличается электронный счет от бумажного? Электронный платежный документ полностью идентичен бумажному и содержит ту же информацию, но позволяет экономить природные ресурсы. Его можно скачать Электронный платежный документ полностью идентичен бумажному и содержит ту же информацию, но позволяет экономить природные ресурсы. Его можно скачать личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение.

Как рассчитывается плата за водоснабжение при отсутствии показаний? В течение первых трех месяцев расчеты производятся по среднемесячному потреблению (для расчета берутся последние полгода), а затем — по нормативам с учётом количества зарегистрированных в квартире жильцов.

Такой же способ расчета применяется, если прибор учета отсутствует или вышел за межповерочный интервал. После того, как показания поступили в расчетный центр, плата пересчитывается исходя из фактического объема потребления.

Что делать, если указана неверная сумма платежа? В случае ошибки необходимо обратиться в офис МосОблЕИРЦ В случае ошибки необходимо обратиться в офис МосОблЕИРЦ с заявлением на розыск платежа или подать заявление через личный кабинет или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Отправить обращения» — «Оплата» — «Прием оплаты». Для возврата потребуется предоставить подтверждающие документы: паспорт, документ, подтверждающий право владения/пользования жилым помещением (выписка из ЕГРН, договор найма), документ, подтверждающий оплату, и банковские реквизиты счета для возврата.

Как начисляется плата за услуги общедомового потребления (ОДН)? Это плата за коммунальные ресурсы, которые идут на общедомовые нужды: уборку, отопление и освещение подъездов, работу лифтов и т. д. Плата рассчитывается на основе показаний общедомовых приборов учета и распределяется между жильцами пропорционально площади квартиры.

Корректировка платы может выполняться, если при наличии общедомового прибора учета плата в течение года начислялась по нормативам или по среднемесячному потреблению. В начале года, следующего за расчетным, управляющая организация снимает показания общедомового прибора учета, после чего делается корректировка платы исходя из фактического объема потребления.

Если общедомовых приборов учета нет, норматив умножается на площадь мест общего пользования, делится на общую площадь всех помещений в доме, затем умножается на площадь квартиры и на тариф.

Что означают в платежном документе графы «Горячее водоснабжение (носитель)» и «Горячее водоснабжение (энергия)»?

Тариф на горячее водоснабжение состоит из двух компонентов: холодной воды и тепловой энергии на ее подогрев. В платежке в строке «Горячее водоснабжение (носитель)» учитывается холодная вода, которая пошла на подогрев. Тариф на услугу совпадает с тарифом на холодное водоснабжение. В строке «Горячее водоснабжение (энергия)» учитывается энергия на подогрев воды. Тариф на услугу совпадает с тарифом на отопление.

Почему жители первого этажа обязаны оплачивать лифт? Лифты входят в состав общего имущества дома, и содержание которого, согласно жилищному кодексу, оплачивают все собственники.

Для подробного ознакомления с разъяснениями по этим и другим вопросам ЖКХ жители Подмосковья могут посетить портал «Твой Домовой» и найти актуальную информацию для удобного управления своими коммунальными счетами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.