Жителям Подмосковья разъяснили условия вывоза отходов

В Орехово-Зуевском городском округе прошло заседание комиссии по предотвращению образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и вывоз отходов, которое было направлено на оказание разносторонней помощи жителям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли представители администрации, управляющих компаний округа, «МособлЕИРЦ», «Мособлгаз Восток», Орехово-Зуевского водоканала и регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере.

«В Московской области на постоянной основе организуется информационная и правовая поддержка граждан в части предоставления услуг по вывозу отходов и порядку их оплаты. На территории городских округов региона работают комиссии, которые в индивидуальном порядке помогают жителям решить их проблемы. Должники находят удобные для себя условия погашения задолженности, и в короткие сроки полностью оплачивают их», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

С 1 января 2019 года услуга «Обращение с ТКО» стала коммунальной и обязанность по внесению платы установлена ст. 153 жилищного кодекса РФ. Для нарушителей законодательства предусмотрена административная ответственность.

Пользователям коммунальных услуг нужно помнить, что заключение договора в бумажном виде с физическими лицами, проживающими в МКД или ИЖС, не требуется. Однако это не означает, что услуга по обращению с ТКО не оказывается и оплачивать ее не нужно. Все граждане и организации обязаны своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые коммунальные услуги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.