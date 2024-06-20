Жителям Подмосковья разъяснили порядок проведения газа в СНТ

На сегодняшний день Московская область — регион-лидер по объему и темпам реализации социальной догазификации газифицированных населенных пунктов. Газ подведен уже в 3 105 населенных пунктов региона, создана техническая возможность для подключения 131 тыс. домовладений. Программа стартовала по указу президента в июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В этом году в программу социальной газификации, по предварительным расчетам, войдут более 3,8 тыс. садовых некоммерческих товариществ (СНТ), а «голубым топливом» дополнительно может быть обеспечено более 160 тыс. дачных домов.

«Владельцы соответствующих участков СНТ смогут стать участниками программы догазификации. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов. То есть жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Тем не менее, самим дачникам придется подойти к решению вопроса своей газификации очень ответственно. Постановление правительства России № 1547 определяет ряд существенных критериев, которым СНТ и дома на дачных участках должны соответствовать, чтобы войти в программу социальной газификации.

Во-первых, газифицировать будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Во-вторых, дачники должны принять решение о газификации на общем собрании членов СНТ, оно должно быть оформлено протоколом, который в обязательном порядке прикладывается к заявке о подключении. Единую заявку на социальную газификацию СНТ подает председатель.

В-третьих, домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», а на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Предполагается, что наибольшее количество СНТ будет догазифицировано в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щелково, Ступино.

Президент России В. В. Путин в своем послании к Федеральному Собранию поручил расширить программу социальной газификации и проложить газовые сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, обратил внимание на то, что необходимо иметь четкий алгоритм действий по догазификации СНТ Подмосковья.

«Сегодня в Подмосковье правительство ведет масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями, и по формированию «дорожной карты» догазификации СНТ. Утвердить планы-графики догазификации планируем до 1 августа 2024 года», — сообщил Евгений Хромушин.

Он также отметил, что сформированные планы-графики должны быть до середины августа опубликованы, как на сайтах регионального Минэнерго, администраций муниципалитетов и «Мособлгаза», так и доведены до дачников через СМИ, телеграм-каналы и городские паблики.

В приоритетном порядке будут догазифицироваться те садовые товарищества, которые отвечают ряду требований, в том числе, где зарегистрированы права собственности на домовладения, где также зарегистрированы жители в подключаемых домовладениях, где СНТ имеют действующие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и контейнерную площадку на территории СНТ, а помимо этого, где у СНТ отсутствует задолженность по налогам и сборам.

Также будет учитываться готовность технической инфраструктуры к подключению газа, к примеру, наличие свободной мощности на газораспределительной станции, а также минимальная удельная стоимость подключения домовладения.

Те СНТ, которые полностью или частично этим требованиям не отвечают, будут газифицированы во вторую очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.