Жителям Подмосковья разъяснили особенности платежей за капремонт МКД

Взносы на капитальный ремонт — это ежемесячные платежи, которые начисляются собственникам жилья в многоквартирных домах. Они являются обязательными для всех.

Тот факт, что в жилом помещении никто не прописан и не проживает, не освобождает собственника от внесения платы за коммунальные услуги, в том числе, от уплаты взноса на капитальный ремонт.

Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возложена на собственников с момента возникновения права собственности на помещение.

При совершении сделок с недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии задолженности. В противном случае долги предыдущего собственника будут считаться вашими!

Узнать, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и сроки проведения, можно на сайте фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.