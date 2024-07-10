Жителям Подмосковья разъяснили, как рассчитываются коммунальные тарифы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информирует жителей региона о принципах формирования коммунальных тарифов и местах, где можно получить актуальную информацию по ним. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Различие в тарифах обусловлено множеством факторов, включая особенности процесса производства и транспортировки ресурсов, состояние сетей, оборудования и инфраструктуры.

Например, коммунальные платежи в маленьких поселках могут быть выше, чем в городах. Это связано с тем, что в селе мало многоквартирных домов, а протяженность сетей, которые нужно содержать, зачастую больше, что приводит к высоким теплопотерям. Чем меньше жителей используют ресурс, тем выше его стоимость.

Для установления справедливой цены государственные органы запрашивают у ресурсоснабжающих организаций обоснования величины тарифов, включая следующие данные:

Стоимость затрат энергии на производство ресурса (электричества, газа, тепловой энергии и пр.);

Стоимость содержания сетей (проводов, труб), по которым ресурс поставляют жителям;

Величину выручки для поддержания и развития инфраструктуры;

Количество жителей, получающих ресурс;

Разветвленность сети и т. д.

Тарифные дела включают тысячи листов с формулами и расчетами. В зависимости от местных особенностей устанавливаются тарифы для каждой ресурсоснабжающей организации.

Актуальные тарифы публикуются на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области, на официальных сайтах муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, в местных СМИ, а также указываются в отдельной графе платежного документа.

Также актуальные тарифы можно посмотреть на портале «Твой Домовой» в разделе «Платежный документ» — «Тарифы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.