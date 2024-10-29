Жителям Подмосковья разъяснили, как платить за коммуналку меньше при отсутствии жильцов

МосОблЕИРЦ разъясняет жителям Подмосковья, как сделать перерасчет за коммунальные услуги при временном отсутствии проживающих в квартире. К примеру, если вы уехали в командировку, в отпуск или живете на даче, то имеете право платить за ЖКУ меньше.

При отсутствии в квартире более 5 календарных дней подряд, возможен перерасчет по следующим услугам:

обращение с ТКО;

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение;

электроснабжение;

газоснабжение.

По этим пунктам, за исключением обращения с ТКО, корректировка делается при условии отсутствия индивидуальных счетчиков и технической невозможности их установки. Перерасчет за отопление, содержание жилого помещения и за услуги на общедомовые нужды (ОДН) при временном отсутствии не делается.

Условия корректировки. Перерасчет выполняется не менее чем за 5 дней отсутствия и только для зарегистрированных жильцов.

Какие документы понадобятся при обращении в офис МосОблЕИРЦ:

Заявление. Его можно подать заранее — до отъезда, или не позднее 30 дней после возвращения.

Паспорт и копия паспорта заявителя.

Документы, подтверждающие продолжительность отсутствия: копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении, ж/д или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т. д. Они должны подтверждать факт и срок отсутствия, быть подписаны (за исключением проездных билетов) и заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Дополнительные документы.

Выписка из ЕГРН — для актуализации данных о собственниках и площади жилого помещения. Можно получить на портале «Госуслуги».

Выписка из домовой книги — для подтверждения количества зарегистрированных жильцов. Выдается на портале «Госуслуги Московской области».

Акт о технической невозможности установки прибора учета. Такой акт можно получить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Корректировка онлайн. Направить обращение о перерасчете можно через личный кабинет или мобильное приложение МосОблЕИРЦ, приложив скан или фото подтверждающих документов.

Как выполняется перерасчет. Плата за услугу уменьшается пропорционально количеству отсутствовавших жильцов и дней отсутствия.

Например, размер платы за услугу «Обращение с ТКО» 600 рублей, в квартире зарегистрировано 2 человека, один из них отсутствовал 20 дней. При перерасчете сумму начислений по услуге разделят на 2 и на количество дней в месяце, а затем умножат на 20 — 600: 2: 30 Х 20 = 200. Таким образом, в результате перерасчета сумма к оплате уменьшится на 200 рублей.

Подробнее узнать о корректировке можно на портале «Твой Домовой».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.