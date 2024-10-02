Жителям Подмосковья разъяснили график работы личного кабинета МосОблЕИРЦ

Большинство жителей Подмосковья пользуются удобным дистанционным доступом к услугам ЖКХ в личном кабинете клиента и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Там можно без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, просматривать подробную информацию о начислениях с помощью «Умной платежки», консультироваться со специалистами и получать коммунальные бонусы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В связи со значительным ростом числа присоединившихся к электронному сервису клиентов нагрузка на систему ощутимо возросла. Чтобы обеспечить качественную работу сервисов и безопасность данных, в настоящий момент личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00 и недоступны в ночные часы — с 23:00 до 6:00.

Проконсультироваться по регистрации и работе в личном кабинете можно по телефону: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.