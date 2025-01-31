Жителям Подмосковья рассказали, у кого есть доступ к электрощитку в подъезде

Электрощиток является общедомовым имуществом, поэтому жители не могут быть ограничены в доступе к нему, но существует ряд правил. Управляющая организация или ТСЖ обязана обеспечить сохранность ключей и доступ к ним в случае внештатных ситуаций или плановых работ — специалисты обслуживающей организации должны иметь возможность быстро получить доступ к электрощитку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

УК должна разместить на доступных ресурсах информацию для жителей и о том, где собственник может получить ключ от общего электрощитка.

В соответствии с п. 3.2.18 правил Госстроя РФ № 170 располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты.

Также вопрос о хранении ключа может быть решен на общем собрании собственников — жители могут передать его старшему по дому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.