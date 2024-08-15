Жителям Подмосковья рассказали, почему необходимо перерабатывать пластиковые крышки

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:39

В Московской области активно развивается культура раздельного сбора отходов. Пластиковые крышки — не исключение, так как из этих маленьких, но важных деталей можно создать множество новых изделий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Пластиковые крышки превращаются во вторсырье и используются для производства: мебели, бытовой тары, электроизоляционных систем, сайдинга, трубопроводов.

Существуют разные программы, направленные на сбор и переработку отходов. Одним из таких проектов является «Мегабак», куда каждый желающий может принести пластиковые крышки на утилизацию.

На сайте проекта вы можете найти информацию о ближайших точках приема.

Сортировка мусора способствует улучшению экологической ситуации, позволяя сократить количество ненужных предметов, попадающих на свалки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.