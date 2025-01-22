Жителям Подмосковья рассказали обязанности УК по зимнему содержанию многоэтажек

В зимний период у управляющих компаний появляется множество задач, связанных с обслуживанием многоквартирных домов. Чтобы обеспечить комфортные условия для жителей и сохранить техническое состояние здания, УК обязаны следить за бесперебойной работой всех систем жизнеобеспечения дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основное внимание уделяется состоянию важных элементов — вентиляции, канализации, водостоков, газового оборудования, тепловых пунктов, крыш, а также входных групп и козырьков.

Также в приоритете — контроль коммунальных сетей. Регулярные проверки доступа к канализационным выпускам, газовым колодцам и смотровым ямам являются обязательными.

Другим важным моментом является уход за водостоками. Внутренние водостоки в домах с плоскими крышами требуют частой очистки от снега, льда и мусора, чтобы предотвратить засоры, протечки или повреждения кровли.

Не менее значимой задачей является проверка систем вентиляции в газифицированных домах. Она проводится не реже одного раза за сезон, а для дымоходов и вентиляционных каналов — ежемесячно.

Кроме того, существуют особенности проведения внесезонных работ. Если летом незначительные повреждения, например, разбитые окна в местах общего пользования можно отложить на несколько дней, то зимой этот срок сокращается до 24 часов.

Очистка скатных крыш от снега — обязательна, однако на мягких плоских кровлях это делать запрещено. Также УК следит за желобами — снежные отложения чистятся, особенно в случаях, когда снег превышает 30 см.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.