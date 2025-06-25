Жителям Подмосковья рассказали о требованиях к материалу крыш при капремонте

В ходе капремонта на территории Московской области стропила используются как конструктивные элементы двухскатной кровли. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основных требований к стропилам два:

жесткость. Каждая деталь системы и места соединений не должны деформироваться ни при каких условиях;

небольшой вес.

Эти требования обеспечиваются точной геометрией и надежностью креплений, а также выбором качественных материалов.

Для стропил используют древесину хвойных пород, с обязательной обработкой огнебиозащитными составами. Чаще всего это сосна, ель, лиственница. Материалы из них устойчивы к нагрузкам, отличаются доступной ценой.

Доски и брусья для работы берут 1 или 2 сорта, они не должны содержать торцевые трещины, грибные ядровые пятна, плесень, гниль. Влажность — не более 22%.

Элементы обрабатываются антипиретиками и антисептиками. Уже собранную конструкцию обрабатывать малоэффективно — со временем места стыков, не защищенные средствами, начнут гнить.

Пакеты и блок-пакеты сухой пилопродукции надо хранить в закрытых складах. Если предполагается открытое хранение, то пиломатериалы надо защитить водонепроницаемой бумагой или плёнкой. Можно также закрыть штабели крышками и боковыми щитами.

Пиломатериалы для длительного хранения должны быть уложены в штабели, состоящие из плотных пакетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.