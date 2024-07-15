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Жителям Подмосковья рассказали о том, когда лучше передать показания счетчиков

«МосОблЕИРЦ» объявляет о начале приема показаний счетчиков за июль. Передать показания приборов учета электроэнергии можно до 25 числа текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для уточнения сроков приема показаний счетчиков воды и тепла жители могут воспользоваться личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», позвонить по телефону 8 (499) 444-01-00 или обратиться в офисы расчетного центра.

Передача показаний возможна несколькими способами:

В личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

По телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00;

В любом клиентском офисе расчетного центра.

Адреса и режим работы всех клиентских офисов МосОблЕИРЦ можно посмотреть здесь.

Как отмечал ранее министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, благодаря личному кабинету МосОблЕИРЦ жители могут дистанционно пользоваться всеми услугами расчетного центра, сервисом «Умная платежка», получать подарки и скидки по программе «Коммунальный бонус».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.