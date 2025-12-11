Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:24

Жителям Подмосковья рассказали о сроках передачи показаний счетчиков в декабре

В декабре в большинстве округов Подмосковья прием показаний приборов учета воды и тепла завершится раньше обычных сроков. Конкретные даты зависят от территории и управляющей организации, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Жителям рекомендуют передавать все данные вовремя. Если передать показания позднее указанных дат, плата за декабрь будет рассчитана исходя из среднего расхода или норматива.

Узнать всю информацию о сроках можно на сайте МосОблЕИРЦ, а также в личном кабинете в разделе «Счетчики».

Способы передачи показаний:

в личном кабинете или через чат-бот;

по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника с 6:00 до 23:00;

через терминалы в офисах расчетного центра;

в мобильном приложении.

В январе период приема-передачи показаний вернется в привычный график, а переданные показания будут учтены при расчете платы за услуги.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.