Жителям Подмосковья рассказали о сроках оплаты коммунальных услуг

Жители региона обязаны ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, включая электричество, воду, отопление, газ. Для того, чтобы корректно рассчитывать необходимую сумму к оплате, следует в срок передавать показания индивидуальных приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Передача показаний индивидуальных приборов учета

Индивидуальные приборы учета, такие как счетчики воды, газа, электричества и тепла, устанавливаются в жилых помещениях с целью точного учета потребленных ресурсов. Например, «МосОблЕИРЦ» советует передавать показания ИПУ электроэнергии с 15 по 26 число (для абонентов «МосЭнергоСбыта»). Для счетчиков воды и тепла сроки индивидуальны, их можно узнать в своей управляющей организации.

Отметим, что несоблюдение сроков не приводит к штрафам, однако, в такой ситуации исполнитель коммунальных услуг будет рассчитывать сумму оплаты сначала на основе среднемесячных показателях, а затем в соответствии с установленными нормативами. При этом эти суммы могут быть выше.

Оплата ЖКУ

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам необходимо направлять счета на оплату до начала каждого месяца. Собственник же должен оплатить до 10 числа.

Важно не допускать просрочки при оплате, чтобы избежать неприятных последствий, таких как начисления пени.

Возвраты излишне начисленного

Иногда бывает, что жители получают квитанции с завышенными суммами за коммунальные услуги. В случае обнаружения излишне начисленных средств, каждый имеет право потребовать их возврат.

Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, предоставить документы, подтверждающие несоответствие суммы начислений фактическому потреблению. После проверки документов, компетентные органы произведут перерасчет и вернут излишне уплаченные деньги.

Если вам отказывают в предоставлении информации или вы не согласны с ней, следует обратиться в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.