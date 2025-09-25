Жителям Подмосковья рассказали о способах утилизации опавшей листвы в СНТ

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, запрещающие складирование растительных отходов, включая опавшую листву в обычных контейнерах для отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Способы утилизации листвы:

компостирование — экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы;

сжигание — допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности: расстояние от построек не менее 15 метров, при использовании металлической бочки от 7,5 метров. Запрещено сжигать при сильном ветре. Также обязательна противопожарная полоса вокруг места сжигания;

специализированный вывоз — один из вариантов для больших объемов отходов. Можно заключить договор с региональным оператором или заказать контейнер, объединившись с соседями для экономии.

Напомним, что за незаконную утилизацию растительных отходов предусмотрены штрафы:

для физических лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей

для юридических лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей

Рекомендации дачникам:

не выбрасывайте листву в обычные контейнеры;

избегайте вывоза отходов в леса и на поля;

выбирайте легальные способы утилизации;

при сжигании строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.