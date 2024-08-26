Жителям Подмосковья рассказали о работе диспетчера в аварийной службе ЖКХ

В эпоху цифровизации и автоматизации, когда на первый план выходят технологии, роль человека остается ключевой в обеспечении стабильной работы любого предприятия. Особенно, если речь идет о таком специфическом и сложном направлении, как ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Диспетчер транспортного участка МОС АВС Анна Хитрова — живой пример того, как профессиональные навыки и любовь к делу помогают поддерживать порядок и контроль в ежедневной работе большого автопарка, обслуживающего жилищно-коммунальные нужды Московской области.

История Анны Хитровой — это история человека, для которого диспетчер — не просто профессия, а призвание. Анна знакома с ЖКХ буквально с детства.

«С ЖКХ я предметно знакома еще с первого класса. Как себя помню, у нас в Верее Орехово-Зуевского района в школе всегда было холодно, сколько батареи там не меняли», — шутит Анна.

Она прошла путь от работы на торфопредприятии и в такси до сегодняшней позиции в МОС АВС, где ее знание транспортных маршрутов и нюансов работы в автопарке стали основой для управления рабочим процессом. Во время работы в таксопарке Анна выучила названия всех улиц Орехово-Зуевского округа, она распределяла заказы между десятками машин и через рацию определяла по голосу каждого из полсотни водителей, что и позволило ей обрести необходимые навыки для нынешней работы в МОС АВС. В ее обязанности входят маршруты, километражи, нормы расхода, путевые листы и многое другое — все, что необходимо для эффективного функционирования автопарка.

Анна занимается координацией автопарка в транспортном участке МОС АВС, который играет ключевую роль в выполнении аварийно-восстановительных работ в области ЖКХ.

С 2016 года она обработала более 10 тыс. путевых листов. Диспетчер ежедневно отвечает за соблюдение норм расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ), распределение задач между водителями и поддержание постоянной связи с машинами на линии. В МОС АВС работает более 200 единиц спецтехники, и на транспортном участке ежедневно выполняется свыше 50 задач, каждая из которых требует точного контроля и координации. И все эти задачи Анна выполняет с особым трепетом и любовью к делу.

«Я родилась для того, чтобы стать диспетчером в МОС АВС… меня будто кто-то всю дорогу направлял именно на мою нынешнюю работу, готовил к этому. Наверное, это судьба — получить то, что по-настоящему нравится. Ведь тут, с машинами, все мое, родное», — говорит Анна.

Министр ЖКХ Московской области отметил Антон Велиховский отметил, что роль женщин в системе ЖКХ трудно переоценитью.

«Сегодня среди специалистов в ЖКХ большая часть — женщины, но это в основном отделы производства, кадровые отделы и управления персоналом, по своему роду в основном „бумажная работа“. В рабочих специальностях женщины составляют лишь 36%, поэтому такие специалисты как Анна, на которых завязана вся система маршрутизации и контроля выполнения задач, сегодня обеспечивают бесперебойную работу нашей аварийно-восстановительной службы и делают значимый вклад в развитие коммунальной инфраструктуры Московской области», — сказал Велиховский.

МОС АВС продолжает расширяться и приглашает новых специалистов в свою команду. На данный момент открыта вакансия специалиста по охране труда, которая предусматривает широкий спектр задач от организации медицинских осмотров до контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. Подробная информация об этой и других вакансиях доступна на сайте учреждения: https://mos-avs.ru/about/vakansii/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.