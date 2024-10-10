Жителям Подмосковья рассказали о правилах хранения вещей в общедомовом пространстве
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что тамбуры и лестничные площадки — это общедомовое имущество, принадлежащее всем собственникам жилья. Однако важно помнить, что размещение личных вещей без согласия остальных владельцев может привести к правовым последствиям, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Что разрешено
Согласно действующему законодательству, хранение вещей в общедомовых зонах возможно при соблюдении следующих условий:
- наличие согласия всех жильцов подъезда;
- соблюдение правил пожарной безопасности.
- отсутствие помех на пути к запасному выходу;
- в редких случаях краткосрочное хранение вещей возможно, например, во время переезда или крупного ремонта.
Что запрещено
Существует ряд предметов, хранение которых в общедомовых пространствах строго запрещено:
- легковоспламеняющиеся предметы;
- токсичные вещества;
- запрещается загораживать лестничные пролеты и проходы.
Несоблюдение этих правил может привести к административной ответственности. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, за захламление лестничных площадок предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.