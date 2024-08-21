Жителям Подмосковья рассказали о последствиях несвоевременной поверки счетчиков

Поверка индивидуальных приборов учета водоснабжения — важная процедура, обеспечивающая точность измерения потребления воды. Нормальная работа приборов позволяет точно вести взаиморасчеты и не допускать излишних затрат. Однако со временем они подвергаются износу и техническим сбоям, что может привести к искажению данных о расходе воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Инспекторы разъясняют, что если срок эксплуатации вашего ИПУ истек и поверка не была проведена в срок, то нужно иметь в виду, что плата за коммунальные услуги будет рассчитываться на основе среднемесячного объема потребления, но не более 3-х расчетных периодов подряд.

После этого, если поверка не будет выполнена, стоимость услуг будет определяться по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5.

Сроки поверки указаны в паспорте счетчика. Кроме того, о них можно узнать в квитанции от коммунальных служб.

Обычно период между поверками составляет: для горячей воды — 4 года, для холодной — 6 лет.

Жителей просят не забывать следить за состоянием своих приборов учета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.