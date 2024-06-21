Жителям Подмосковья рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ провел в Электростали открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Перед заседанием депутаты и участники мероприятия осмотрели котельную «Восточная», которая обеспечивает теплом и горячей водой 208 МКД и 74 жилых дома.

«Эта котельная текущей зимой дала сбой и оставила без тепла несколько десятков многоквартирных домов. Те же проблемы коснулись и ряда социальных объектов. Несколько раз с жителями встречался председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также он вместе с главой городского округа держал на контроле ход восстановительных работ в так называемый „острый период“. Сейчас контроль выполнения работ продолжается», — рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Игорь Коханый.

Активные работы по ремонту начались в мае, после окончания отопительного сезона. В рамках муниципальных контрактов на ремонт котельной планируется направить более 282,8 млн рублей. Сейчас ведутся работы с сетями от котельной. Ремонт идет согласно графику.

«Этой зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды. Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — прокомментировал парламентарий.

В ходе второй части мероприятия, которая состоялась в актовом зале администрации, Коханый отметил, что это уже пятая открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

Богородский: запланирован капитальный ремонт 4 котельных, расположенных на улицах Ревсобраний, Климова, Рабочая и Маяковского. Также запланировано капитально отремонтировать 17 км теплосетей на ул. Молодежная, с. Стромынь, мкрн Ногинск-9, д. Б. Буньково, мкрн Фабрики, п. Демонстрационный.

Еще 17 км теплосетей планируют заменить на ул. Жарова, ул. Верхняя, в мкрн Вишняковские дачи, на ул. Длинная, ул. 28 Июня, ул. Белякова, в мкрн Светлый.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 36 тыс. человек.

Также запланированы: строительство станции очистки холодного водоснабжения (мкрн Заречье в Ногинске); реконструкция ВЗУ (д. Мамонтово); строительство ПВНС производительностью 2000 кубометров в сутки и участков сети водоснабжения (п. Обухово); ремонт канализационных очистных сооружений (д. Тимохово); строительство автодороги и выполнение сопутствующих работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, уличного освещения и благоустройству на территории р. п. Обухово, ул. Владимирская.

В 2026 году планируется строительство одной котельной в г. Электроугли на ул. Маяковского, а также реконструкция одной котельной в г. Ногинск на ул. Соединительная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 33 тыс. человек.

Лосино-Петровский: капитальный ремонт 5 км тепловых сетей в п. Свердловский, ул. Заводская, д. Корпуса, ул. Санаторская, д. Мизиново, мкрн Солнечный. Еще 3 км теплосетей заменят на ул. Ленина, ул. Октябрьская, Суворова, Гоголя, д. Мизино, п. Свердловский, ул. Заводская, п. Юность.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 8 тыс. человек.

Лосино-Петровский: строительство одной котельной в д. Мизиново. В 2026 году планируется строительство 3 котельных в г. п. Свердловский, г. Лосино-Петровский на ул. 7 Ноября и ул. Гоголя. Также капитально отремонтируют котельную на ул. Первомайская.

В 2026 году намерены реконструировать 3 центральных тепловых пункта (ЦТП) в г. Лосино-Петровский (ЦТП 2, 3), п. Юность. Построить один ЦТП в г. Лосино-Петровский (ЦТП 5).

Что касается тепловых сетей, то в 2026 году запланировано строительство 5 км на ул. Горького, Суворова, Ленина и Первомайской.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 13 тыс. человек.

Павловский Посад: заменить 4 км тепловых сетей на ул. Городковская, д. Ефимово, ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Урицкого, ул. Кооперативная, ул. Кирова, ул. Ленина. Также капитально отремонтировать теплосети в Большом железнодорожном проезде.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 9 тыс. человек.

Также запланировано: реконструкция водопроводных сетей ул. Сенная-Вачевская; реконструкция водопроводных сетей пр. БЖД от котельной до ул. Герцена; реконструкция водопроводных сетей ул. Кирова от городского Парка до ул. Каляева; реконструкция водопроводных сетей ул. Карповская — ул. Каляева; реконструкция водопроводных сетей ул. Карповская — ул. Павловская; реконструкция ВЗУ № 1 ул. Л. Толстого д. 16; реконструкция Артезианской скважины «ЛМЗ»; реконструкция Артезианской скважины «Силон».

Павловский Посад: строительство 5 котельных в д. Кузнецы, с. Казанское, д. Чисто-Перхурово, д. Алферово, д. Ефимово (планируется включение в ГП).

В 2026 году планируется построить 3 котельных в г. Павловский Посад на ул. Каляево, пер. Интернациональный, д. Ново-Загарье. Капитально отремонтировать котельную в г. Павловский Посад на ул. Городковская (планируется включение в ГП). Также будет реконструировано 4 котельных: «Южная», «Ново-Носовихинская», п. Корнево-Юдинский, в г. Павловский посад на ул. 1 Мая (планируется включение в ГП).

Всего с 2025 по 2028 годы запланирована реконструкция 16 км тепловых сетей. Программа модернизации теплоснабжения коснется 27 тыс. человек.

Черноголовка: капитальный ремонт одной котельной в с. Макарово. Также запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на улицах Строителей, Объездная, Лесная, Первая и замена теплосетей на улицах ул. Соединительная, Третий проезд, Центральная, Лесная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 8 тыс. человек.

Также запланировано строительство канализационных очистных сооружений в военном городке Ногинск-4, с. Макарово.

Электросталь: строительство 5 котельных в с. Иванисово, п. Фрязево, п. Елизаветино, ул. Набережна, г. Электросталь, пр-д Восточный, г. Электросталь, ул. Золотухи. Еще 1 котельную в военном городке Ногинск-5 капитально отремонтировать.

В 2026 году планируется строительство одной котельной в п. Всеволодово, капитальный ремонт котельной в Строительном переулке, а также капремонт теплосетей в п. Новые дома. В 2028 году запланировано строительство одной котельной в п. Новые дома. Программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

Орехово-Зуевский: строительство котельных в г. Ликино-Дулево, п. Верея, п. Мисцево, д. Запутное. с. Хотеичи. Реконструкция запланирована почти 9 км тепловых сетей в г. Ликино-Дулево, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, д. Губино, п. Озерецкий. Строительство почти 4 км теплосетей запланировано в г. Ликино-Дулево, п. Авсюнино, п. Верея, д. Запутное, п. Мисцево.

Еще пройдет реконструкция 2 котельных в г. Ликино-Дулево, г. Орехово-Зуево. В 2026 году реконструкция котельной в д. Кабаново. В 2028 году реконструкция котельных в г. Дрезна, г. Куровское.

Также запланировано строительство котельной в д. Ильинский Погост. Что касается реконструкции тепловых сетей, то в планах обновить более 3,5 км в г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Абрамовка, п. Верея, п. Новый Снопок.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.