Жителям Подмосковья рассказали, куда можно сдать использованные батарейки

День батареек отмечается сегодня во всем мире. Батареи и аккумуляторы относятся ко II-ому классу опасности отходов, а значит выбрасывать их на ряду с бытовыми отходами — запрещено. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Попадая в мусорное ведро, металлический корпус изделия разрушается от коррозии, тяжелые и опасные металлы из него попадают в почву и грунтовые воды. Одна батарейка загрязняет 20 куб. метров земли.

Утилизировать батарейки, накопители и аккумуляторы важно отдельно от всех отходов. Для этого на территории Московской области установлены специальные пункты приема. Они нанесены на интерактивную карту. Из пунктов приборы отправляются на дальнейшую переработку, в процессе которой 95% фракции идет во вторичное использование.

После переработки из батареек получается:

Черный лом;

Медный или цинковый порошок;

Диоксид марганца.

Сырье, в свою очередь, служит материалом для изготовления лака, проволоки, краски и удобрений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.