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сегодня в 16:17

Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за порядок на контейнерных площадках

Управление твердыми коммунальными отходами требует четкого разграничения обязанностей между участниками процесса. Жителей Московской области проинформировали о том, кто отвечает за порядок на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основные ответственные лица в этой сфере — органы местного самоуправления (ОМСУ), управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья/недвижимости (ТСЖ/ТСН) и иные организации или физические лица, отвечающие за содержание и эксплуатацию площадок накопления ТКО.

Каждый из них имеем строго определенные функции:

Органы местного самоуправления (ОМСУ) — создают и содержат места накопления ТКО;

Управляющие компании, ТСЖ и ТСН — обеспечивают уборку, дезинсекцию и дератизацию;

Региональный оператор — отвечает за сбор и транспортировку отходов

Региональный оператор осуществляет вывоз ТКО и КГО по установленным правилам

При отсутствии бункера для КГО — региональный оператор вывозит по письменной заявке.

Потребители должны складировать отходы в определенные места и не допускать повреждения контейнеров.

Обязанности потребителей:

Размещайте отходы только в определенные места и не допускайте складирования запрещенных видов

Отправлять ТКО нужно в пластиковые контейнеры или бункеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.