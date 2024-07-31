Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за порядок на контейнерных площадках
Фото - © Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищном надзору МО
Управление твердыми коммунальными отходами требует четкого разграничения обязанностей между участниками процесса. Жителей Московской области проинформировали о том, кто отвечает за порядок на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Основные ответственные лица в этой сфере — органы местного самоуправления (ОМСУ), управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья/недвижимости (ТСЖ/ТСН) и иные организации или физические лица, отвечающие за содержание и эксплуатацию площадок накопления ТКО.
Каждый из них имеем строго определенные функции:
- Органы местного самоуправления (ОМСУ) — создают и содержат места накопления ТКО;
- Управляющие компании, ТСЖ и ТСН — обеспечивают уборку, дезинсекцию и дератизацию;
- Региональный оператор — отвечает за сбор и транспортировку отходов
Региональный оператор осуществляет вывоз ТКО и КГО по установленным правилам
При отсутствии бункера для КГО — региональный оператор вывозит по письменной заявке.
Потребители должны складировать отходы в определенные места и не допускать повреждения контейнеров.
Обязанности потребителей:
- Размещайте отходы только в определенные места и не допускайте складирования запрещенных видов
- Отправлять ТКО нужно в пластиковые контейнеры или бункеры.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.
«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.