Жителям Подмосковья рассказали, когда лучше посещать расчетный центр

В Подмосковье открыто 147 клиентских офисов МосОблЕИРЦ. Их посещаемость неравномерна и зависит от многих факторов — места расположения, времени суток, особенностей расчетов и даже дня недели. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В небольшом поселке за день расчетный центр могут посетить 20 человек, а в крупном городе — более 500. Количество посетителей увеличивается в первые дни после выпуска квитанций, праздников и выходных, а также в период приема показаний.

В последнюю неделю месяца, по субботам и в вечерние часы в офисах, как правило, свободно.

48 центральных офисов МосОблЕИРЦ работают по единому графику: со вторника по субботу включительно, без перерыва. Остальные — с понедельника по пятницу, либо с понедельника по субботу.

Чтобы визит стал комфортным и быстрым, заранее на сайте МосблЕИРЦ в разделе «Офисы» найдите нужный офис, адрес и время работы. В верхней части страницы кликните на один из трех графиков и посмотрите, в какие дни и часы загруженность минимальна.

Пользоваться услугами расчетного центра можно, не выходя из дома — в личном кабинете клиента и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Здесь можно без комиссии оплатить счета, передать показания, отправить обращение, заказать поверку прибора учета и многое другое.

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

По телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00 можно проконсультироваться со специалистами, передать показания через автоматического голосового помощника — с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.