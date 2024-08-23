Жителям Подмосковья рассказали, какие жилищные вопросы можно решить онлайн

В Подмосковье продолжается активное внедрение электронных собраний собственников жилья. С 2018 года в Подмосковье жители многоквартирных домов могут проводить общие собрания собственников (ОСС) жилья в электронном формате через единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На сегодняшний день в ЕИАС ЖКХ зарегистрировано 19 818 собственников. Электронные общие собрания собственников позволяют быстро и удобно решать ключевые вопросы управления многоквартирными домами, такие как выбор управляющей компании, проведение текущего и капитального ремонта общего имущества, благоустройство и многое другое.

Это касается и установления тарифов на ремонт и содержание жилья. Если в многоквартирном доме не создано ТСЖ или другой специализированный потребительский кооператив, то размер платы за содержание жилого помещения определяется на общем собрании собственников (электронном или офлайн). При этом необходимо учесть предложения управляющей организации (ч. 7 ст. 156 ЖК, п. 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме). Если собственники вообще не принимают участие в соответствующих голосованиях, применяется тариф, установленный муниципальным образованием.

Всего в ЕИАС ЖКХ проведено 31 455 общих собраний собственников. В 2024 году в ЕИАС ЖКХ были размещены 27 524 собраний по вопросам (отчет УО и переход на электронное ОСС), в числе которых — 12 445 правомочные и 10045 — с использованием системы.

Электронное голосование доступно всем владельцам жилых помещений и их законным представителям. Благодаря системе ЕИАС ЖКХ, они могут не только голосовать онлайн, но и своевременно получать уведомления о предстоящих собраниях, информироваться о результатах и формировать протоколы в течение 24 часов после завершения голосования.

Как провести первое собрание в электронном формате?

Авторизация: Зайдите в личный кабинет гражданина ЕИАС ЖКХ Московской области через портал «Госуслуги».

Указание собственности: Внесите данные о своей собственности в разделе «Общие собрания собственников».

Инициация собрания: Подайте заявку на проведение первого общего собрания (инициатор автоматически становится его администратором).

Оповещение собственников: Разместите объявление о голосовании и инструкцию по регистрации в ЕИАС ЖКХ на общедомовом стенде.

Проверка реестра собственников: Убедитесь в актуальности данных реестра.

Уведомления: За день до начала голосования собственникам придет уведомление, также оно будет направлено за день до окончания голосования для тех, кто еще не проголосовал.

Возможности системы ЕИАС ЖКХ:

Информирование жителей о предстоящих событиях через личный кабинет, мобильное приложение или e-mail.

Возможность голосовать через портал ЕИАС ЖКХ или мобильное приложение.

Автоматическое формирование протокола в течение 24 часов после завершения голосования.

Электронные собрания значительно упрощают процесс управления многоквартирными домами, делая его прозрачнее и удобнее для всех участников.

«Электронные общие собрания собственников — это шаг к более открытому и эффективному управлению многоквартирными домами. Мы видим положительную динамику: все больше жителей Подмосковья переходят на использование ЕИАС ЖКХ для решения вопросов, связанных с их домами, что значительно ускоряет процесс принятия решений и обеспечивает комфортное проживание», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.