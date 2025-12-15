Жителям Подмосковья рассказали, какие технологии будут внедрены в капремонт домов с 2026 г

На прошедшем региональном итоговом форуме «Управдом» в доме правительства Московской области министерство ЖКХ Подмосковья представило технологии, которые внедрят в капитальный ремонт жилого фонда в наступающем году. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что с 2026 года подход к капремонту изменится. Перестраивается процесс выбора подрядчиков и отбора домов для проведения работ. Перед началом ремонта будет проводиться техническое обследование, чтобы выполнять работы именно в тех домах, где это необходимо больше всего.

Одно из нововведений также материалы, которые будут использоваться для пооведения работ.

Так, среди них — напыляемые кровли, теплоизоляционные сэндвич-панели для крыш и рулонный внутренний водосток.

Теплоизоляционные сэндвич-панели для крыш. Многослойная конструкция, состоит из двух наружных слоев и утеплителя между ними. Применяют при ремонте крыш, позволяют сократить срок работ. Преимущества:

прочность и долговечность. Устойчивы к любым погодным условиям, ультрафиолету;

меньший вес в сравнении с традиционными крышами;

простота монтажа;

высокие звукоизоляционные свойства и энергоэффективность. Кровля из сэндвич-панелей помогает сохранять тепло в здании и защищает от шума и вибраций.

Напыляемые кровли. Гидроизоляционное покрытие для крыш, имеет полимерный или полимерцементный состав, наносится методом напыления, создает бесшовное прочное покрытие. Идет на смену наплавляемым кровлям. Не требует сложного обслуживания, в случае повреждения его легко восстановить, напылив новый слой материала.

Рулонный внутренний водосток. Придет на смену водостоку из разборных труб. Соединения последнего за годы изнашиваются, что приводит к протечкам. В рулонном водостоке соединений просто нет — рукав водостока прокладывают целиком, без стыков, что исключает протечки.

Все это позволит продлить срок службы систем дома и сэкономить ресурсы собственников.

Реализовывать технологии будут подрядные организации Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.