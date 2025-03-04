Жителям Подмосковья рассказали, какие изделия производятся из вторсырья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
У вторичного сырья есть множество разных вариантов применения — от изготовления бытовых предметов до производства строительных материалов. Жителям Подмосковья рассказали, какие изделия производятся из переработанного вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Из переработанного ПЭТ изготавливается:
- ткань для одежды, мебели и рюкзаков;
- набивку для мебели, спальных мешков и детских игрушек;
- утеплитель для курток.
Из переработанного твердого и мягкого полиэтилена получаются:
- дорожные барьеры;
- оборудование для детских площадок;
- кресло для дачи;
- геомембрана для дороги.
Из переработанного полипропилена изготавливаются:
- хозяйственные товары для кухни, ванной, для уборки хранения;
- пластиковые горшки для цветов;
- щетки и метелки;
- автомобильные коврики;
- трубы для отопительных и водопроводных систем.
Переработанная макулатура превращается в:
- лотками для яиц;
- подставками для кофе;
- писчей бумагой;
- картонными коробки;
- туалетной бумагой;
- салфетками.
В Московской области все материалы перерабатываются во вторичное сырье в виде гранулы и волокна на заводах-переработчиках. На базе предприятий из сырья получаются полноценные изделия.
С целью упрощения процесса переработки и развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в регионе только за 2024 год установлено более 900 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.