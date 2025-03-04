Жителям Подмосковья рассказали, какие изделия производятся из вторсырья

У вторичного сырья есть множество разных вариантов применения — от изготовления бытовых предметов до производства строительных материалов. Жителям Подмосковья рассказали, какие изделия производятся из переработанного вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Из переработанного ПЭТ изготавливается:

ткань для одежды, мебели и рюкзаков;

набивку для мебели, спальных мешков и детских игрушек;

утеплитель для курток.

Из переработанного твердого и мягкого полиэтилена получаются:

дорожные барьеры;

оборудование для детских площадок;

кресло для дачи;

геомембрана для дороги.

Из переработанного полипропилена изготавливаются:

хозяйственные товары для кухни, ванной, для уборки хранения;

пластиковые горшки для цветов;

щетки и метелки;

автомобильные коврики;

трубы для отопительных и водопроводных систем.

Переработанная макулатура превращается в:

лотками для яиц;

подставками для кофе;

писчей бумагой;

картонными коробки;

туалетной бумагой;

салфетками.

В Московской области все материалы перерабатываются во вторичное сырье в виде гранулы и волокна на заводах-переработчиках. На базе предприятий из сырья получаются полноценные изделия.

С целью упрощения процесса переработки и развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в регионе только за 2024 год установлено более 900 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приема тары из пластика и алюминия.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.