Жителям Подмосковья рассказали, как уменьшить коммунальные платежи

Платить вовремя

Самый простой способ избежать пеней. Срок оплаты указан в платежном документе. Как правило, это 10 число месяца, следующего за расчетным.

Установить счетчики и вовремя делать их поверку

Если прибор учета вышел за межповерочный интервал, вышел из строя либо отсутствует при технической возможности его установки, к нормативу потребления может быть применен повышающий коэффициент 1,5, что увеличит стоимость услуги в полтора раза.

Вовремя передавать показания

Сроки передачи показаний указаны в личном кабинете МосОблЕИРЦ, их можно уточнить в офисах расчетного центра или по телефону: 8 (499) 444-01-00.

При отсутствии показаний в первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному расходу, затем — по нормативу с учетом количества жильцов.

Как правило, начисления по нормативу выше начислений по фактическому потреблению.

Сделать перерасчет

Уменьшить сумму начислений с помощью перерасчета можно в нескольких случаях:

если коммунальная услуга оказана некачественно или не в полном объеме. Например, при внеплановом отключении горячей воды или недостаточном отоплении нужно уведомить поставщика о нарушениях, составить акт, зафиксировав факт оказания ненадлежащих услуг. Подробнее о перерасчете можно прочитать ЗДЕСЬ

при некорректных расчетах. При несогласии с начислениями можно обратиться к исполнителю услуги – в управляющую, ресурсоснабжающую организацию, в Фонд капитального ремонта или к иному поставщику с просьбой разъяснить порядок расчетов. При наличии оснований и поручения от поставщика МосОблЕИРЦ выполнит перерасчет;

при временном отсутствии или уменьшении количества жильцов. Перерасчет может быть выполнен, если житель отсутствует в квартире более 5 дней подряд. Подать заявление о перерасчете можно, обратившись в офис МосОблЕИРЦ с подтверждающими документами.

Оплачивать без переплат

Без комиссии оплачивать коммунальные счета можно через Систему быстрых платежей:

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте МосОблЕИРЦ;

в личном кабинете на сайте расчетного центра;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Льготы и субсидии.

«Льготы на оплату ЖКУ и взноса на капремонт предоставляются социально незащищенным категориям граждан. Субсидии может получить любой житель Московской области, при условии, что его расходы на коммунальные платежи превышают 22% от дохода. Чтобы оформить субсидию, компенсацию или получить справочную информацию о сроках и размерах выплат, нужно обратиться в МФЦ Московской области, в территориальное отделение соцзащиты либо отдел жилищных субсидий» — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Коммунальные бонусы

Сразу после оплаты через личный кабинет становятся доступны коммунальные бонусы — подарки и купоны на скидки.

Узнать больше полезной информации о коммунальных платежах, об установке и поверке счетчиков, о перерасчетах и получении компенсаций можно на портале Твой Домовой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.